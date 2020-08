Vestido de Melania Trump desata memes ¡lo agarraron de pantalla verde!

Escuchar Nota

Which dress do you think looked best on @FLOTUS last night? pic.twitter.com/2chmVQwcut — Jon Cooper (@joncoopertweets) August 28, 2020

Much cult. Very kool-aid. So failure. Wow. pic.twitter.com/lNI0rZOawj — Eric Nograles (@grales) August 28, 2020

Melania's dress beat Trump's ratings...while he was still speaking. pic.twitter.com/8cILYB2jyh — Mhairi Forrest (@mhairiforrest) August 28, 2020

Melania Trump Green Dress pic.twitter.com/xiVJA7WKPZ — PhotoshopBattles (@PhotoshopBattlz) August 28, 2020

It was on this day that melania trump made trolling history by wearing a chroma key green dress. pic.twitter.com/WsNIQN4boT — Rysan BLM (@FallFilms) August 28, 2020

De nueva cuenta,esta vez fue por el peculiar gesto que le hizo a la hija de su marido y porque eraLo anterior despertó la creatividad de usuarios en redes sociales, así que colocaron en la prenda todo tipo de imágenes, que iban desde el logo del movimiento Black Lives Matter, hasta propaganda a favor de Joe Biden, rival de Trump en las elecciones presidenciales, incluso colocaron la cifra de fallecimientos por COVID-19 en Estados Unidos.Sin embargo,A continuación, te presentamos los mejores memes del vestido de la esposa de Trump.Información de Radio Fórmula