Vetan a nadadora por denunciar acoso de su entrenadora; le quitan la beca

y no se ha hecho nada el respecto para darle solución. Hoy, siete meses después de que reveló la violencia recibida, sigue a la espera de una respuesta, con un caso que se ha visto afectado en su avance por la pandemia de coronavirus., relató Teresa en entrevista con MILENIO-La Afición, quien esperaba que esos comentarios frenaran cuando ella rindiera a nivel deportivo, pero no sucedía.Activa desde hace 12 años en esta disciplina, Alonso García comenzó a practicar disciplinas como natación, gimnasia, ballet, danza contemporánea y taekwondo,, pero su queja le ha hecho que esté vetada del equipo y sin la beca de la Federación.“Ya me vetaron de Selección Nacional, lo toman como si yo hubiera renunciado, pero no, esto va más allá, yo ya empecé a hacer los movimientos ya ella y sus compañeras que asistieron a Lima 2019 y ganaron la medalla de plata en la justa.pero sabemos las repercusiones que lleva decir ‘sabes que no puedo’, era un comentario del grupo (de nadadoras): ‘voy a decir que no y me va a sacar del equipo’, y nos reíamos, pero sabíamos que realmente era un abuso”, lamentó.“Se sufre ahí nepotismo, ya que el que está a cargo de la salud mental del equipo es su esposo,A la espera de una resolución, su abogado le comentó que existe la posibilidad de que le soliciten una reconciliación con la entrenadora, algo que le parece absurdo.por lo que ellos llevarán todo hasta las últimas instancias.