Vetan a vocero de padres de los 43 por buscar diputación

Ciudad de México.- Felipe de la Cruz, ex vocero de los padres de los 43, fue vetado por la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ya que aseguran que solamente lucró con el movimiento social y la desaparición de sus compañeros.



Durante la reunión mensual en el antimonumento a los 43, ubicado en el municipio de Chilpancingo, los jóvenes de normal rural acusaron al ex vocero de los padres de los estudiantes de traicionar al movimiento, al registrarse como aspirante a un cargo de elección popular por Morena.



En su intervención, los representantes de la comunidad estudiantil, aseguraron que el profesor De la Cruz Sandoval sólo buscó obtener un beneficio político a costa de las movilizaciones sociales que han realizados los padres de los 43, los estudiantes de Ayotzinapa y otros grupos sociales que reclaman justicia.



Por ello, señalaron que De la Cruz está vetado por los normalistas, quienes le prohibieron ingresar al plantel y ostentarse como vocero del movimiento.



Recalcaron que su movimiento social no tiene ningún nexo con algún partido político, por lo que las aspiraciones de Felipe de la Cruz son una clara muestra de traición y búsqueda de intereses personales, las cuales dañan al movimiento encaminado a dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.