Vetan fracking en México, pero compran gas shale a EU

Ciudad de México.- El Gobierno federal ha prohibido el uso del fracturamiento hidráulico (fracking), pero gran parte de lo que se consume en el país es extraído por esta técnica.



Hasta junio, México importó 4 mil 939 millones de pies cúbicos de gas al día, que representan 66% de consumo nacional, según estadísticas de la Secretaría de Energía.



El hidrocarburo importado proviene de Estados Unidos, donde hay un auge en la industria de gas shale desde hace años, el cual está en yacimientos no convencionales y para extraerlo se ha recurrido al fracking, una técnica que recurre a la perforación horizontal que inyecta arena, agua y químicos.



Según cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, México tiene un alto potencial en gas natural pues hay una gran cantidad de recursos en la zona de Tampico-Misantla, Sabinas y Burro-Picachos.



En estas áreas hay más de 50 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente en aceite y gas que no están siendo recuperados y 50% del potencial petrolero está en yacimientos no convencionales, que requieren fracking.



En los últimos años, la dependencia del gas ha ido elevándose, pues entre 2009 y 2020 las importaciones han crecido más de 400 por ciento.



“Tener acceso al gas natural más barato no es, en principio, mala apuesta; pero minimizar la importancia de aumentar la producción local no es la mejor alternativa, pues implica perpetuar la dependencia del país en importaciones”, dijo Adrián Duhalt, investigador del Baker Institute de la Universidad de Rice.



"Es desafortunado que el Gobierno ni siquiera considere una discusión pública sobre cuáles son las opciones para aumentar la producción doméstica de gas natural, incluyendo dicha práctica", dijo.







Presiones



Al interior del país, el Gobierno además ha recibido la presión de diversas asociaciones a favor del medio ambiente.



Recientemente la Alianza Mexicana contra el Fracking exhortó a la Secretaría de Energía para que acate el compromiso establecido por el Presidente de que no se realice exploración y extracción petrolera en el país usando dicha técnica.



Ello, luego de que la dependencia obtuviera el “visto bueno” de la CNH para entregarle a Pemex tres áreas nuevas, que requerirían uso del fracking.



“Resulta sumamente preocupante que la Secretaría presente un escenario atractivo con información dudosa para avanzar una agenda contraria al compromiso del Presidente, al plantear la exploración y extracción de recursos no convencionales, los cuales requerirán el uso de fractura hidráulica (fracking) desde la etapa de exploración”, demandó la agrupación.





Proponen viraje



El objetivo del Gobierno por potenciar la generación de energía en las hidroeléctricas podría conseguirse de forma más eficiente dándole continuidad a las propuestas formuladas en el Proyecto de Nación 2018-2024 de la actual Administración, según un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).



El pasado 22 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un memorándum a la CRE y CNH enlistando 17 acciones a realizar en el sector energético mexicano.



Entre las acciones, propuso despachar (inyectar la energía de una central al Sistema Nacional Eléctrico para satisfacer la demanda en un determinado periodo) primero a las centrales hidroeléctricas, seguidas de las centrales de CFE, después las renovables y finalmente los ciclos combinados.



Según el Imco, el impulso a las hidroeléctricas sería más viable, siguiendo con el plan de renovar las 60 plantas para maximizar su capacidad productiva.