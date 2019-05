Vettel se acerca al retiro

Tras un pobre inicio de temporada, en el que acumula un segundo lugar y dos terceros, los rumores de que Sebastian Vettel se retiraría en 2020 comenzaron a rondar los paddocks de la Fórmula Uno.Según reporta el periodista británico Joe Saward, especializado en el deporte motor, en su blog “Joe Saward Business of Motorsport”, el tetracampeón se plantea retirarse al terminar la presente temporada.Saward asegura que el hecho de que Charles Leclerc, coequipero de Vettel en Ferrari, tiene más margen de mejora que el alemán no juega tampoco a su favor.“Después de ganar cuatro campeonatos mundiales con Red Bull entre 2010 y 2013, intentó devolver a Ferrari al éxito, pero cometió varios errores y ahora está bajo presión con la llegada de Charles Leclerc, más joven y aparentemente con más posibilidad de crecimiento que el alemán”, escribió el columnista.La marcha de Vettel dejaría una vacante muy atractiva en la parrilla y entre los candidatos interesados en ocupar ese asiento están un Daniel Ricciardo, frustrado con el rendimiento actual de Renault, y Lewis Hamilton, que nunca le ha dicho “no” a Ferrari.Otro es el asturiano Fernando Alonso, quien no ha anunciado sus planes para el próximo año.