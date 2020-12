Vi la muerte y mi cuerpo aceptó su destino: Grosjean sobre su accidente en F1

Escuchar Nota

poniendo en riesgo su vida."Lo recuerdo todo. Recuerdo el golpe y, a pesar de las cifras impactantes de 53G (de fuerza del impacto), a mí no me pareció tan violento. Recuerdo desabrocharme el cinturón, intentar salir del coche y no poder porque estaba atascado. Pensé que tal vez podía estar bocabajo y que ya vendrían a por mí sin problema, así que me volví a sentar.Asimismo, Grosjean confesó que recordó a Niki Lauda, que sufrió de un incidente similar en el GP de Alemania en 1976 y que terminó con secuelas en su rostro y cuerpo.. Mi cuerpo se relajó en ese momento, aceptó su destino, me preguntaba por qué lado me empezaría a quemar, si sería doloroso", señaló.El piloto igual confesó que lo que le ayudó a tomar fuerzas fue el pensar en su familia.Sentí el dolor en mis manos, logré sacar la cabeza y luego el torso. Una vez saqué el cuerpo, sabía que iba a vivir; sí, mis manos se quemaron, pero ya estaba fuera".Grosjean durante la misma entrevista reveló como fue el llegar al hospital y que con ayuda del presidente de la FIA, Jean Todt, pudo ponerse en contacto de sus seres queridos."Jean Todt me preguntó el número de teléfono de mi mujer. Intentamos llamar a Marion con el único número que me sabía de memoria, pero no respondió. Jean lo siguió intentando sin parar hasta que le oí decir ‘Marion, soy Jean Todt, estoy con Romain’ y me puso en altavoz.