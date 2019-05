Vía libre a Puigdemont para ser candidato en las europeas

El Tribunal supremo de España dictaminó este domingo que el ex presidente separatista de Cataluña Carles Puigdemont --objeto de una orden de arresto en España-- "tiene derecho a presentarse como candidato" en las elecciones europeas,Este dictamen contradice a la Comisión Electoral, que había objetado el 29 de abril la inscripción de Puigdemont en la lista Lliures per Europa (Libres por Europa) de cara a las legislativas europeas del 26 de mayo.En una decisión unánime al final de una reunión de emergencia, la Corte suprema dictaminó que Puigdemont no está afectado por ninguna forma de inhabilitación, ni tampoco los otros dos candidatos separatistas también exiliados, Toni Comin y Clara Ponsati.El ser candidato "es un derecho fundamental que el artículo 23 de la Constitución reconoce a todos los ciudadanos españoles", y "sólo cabe excluir de su ejercicio a quienes (...) se encuentren incursos en causa de inelegibilidad", y entre esas razones "no figura hallarse en rebeldía", explicó ."Así pues, como ciudadanos españoles tienen derecho a presentarse como candidatos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo", afirma la corte.Puigdemont, al apelar la decisión de excluirlo de las listas, había calificado aquella decisión como "un escándalo" y una nueva prueba de que España no es democrática.Sin embargo, los tres líderes independentistas tendrán que esperar la decisión final de los Tribunales Administrativos de Madrid.Pero, incluso si Puigdemont es candidato y resulta elegido, difícilmente pueda ocupar su escaño, ya que debe recibir el mandato formalmente en territorio español, donde podría ser detenido.