Viajará Sánchez Cordero a EU para atender tema migratorio

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que viajará este próximo miércoles a Washington, Estados Unidos, para sostener un encuentro, jueves y viernes, con la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, en torno al tema migratorio y la forma como se está enfrentando el problema en ambos lados de la frontera.Luego de dar posesión a Nadine Gasman Zylbermann como nueva directora del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la funcionaria precisó que en la reunión no se abordará el tema del muro fronterizo y sólo se dialogará respecto a los crecientes flujos migratorios, las caravanas y la presencia de población africana y asiática queriendo llegar a Estados Unidos desde México."Hablar con ellos sobre las estrategias porque es un tema común entre Estados Unidos y México, por supuesto el tema migratorio y también que no solo hay centroamericano.“Ustedes lo deben saber que ya tenemos, no solamente hindúes, paquistanies, gente de Nigeria, de Cuba, personas que están migrando hacia Estados Unidos, entonces es un tema complejo y complicado”Señaló que estos mismos flujos migratorios han arribado a nuestro país por Veracruz desde Panamá.En este mismo sentido, la responsable de la política interior anunció una limpia en el Instituto Nacional de Migración ante las quejas de migrantes y últimamente, el reporte que hizo llegar la Auditoría Superior de la Federación.“Tenemos conocimiento de una serie de cuestionamientos y que son muy válidos y aparte hemos estado probándolos de agentes migratorios que han incurrido en conductas ilícitas, yo diría en delitos.“De hecho, hemos tenido acceso a gente que ha sido extorsionada por los agentes migratorios cuando ingresa a México, ya hasta nos han dicho las cuotas, si es venezolano, hindú o chino, en fin dependiendo de la nacionalidad. Vamos a hacer una limpieza general”, aseveró.En este sentido, Sánchez Cordero destacó la labor al frente del INAMI de Tonatiuh Guillén para poner orden en este organismo federal.