‘Vicente’, el perrito que dejaron plantado el día de su adopción

Vicente' es un perrito de Colombia que estaba listo y ‘bañadito’ para el momento en que llegara la persona que iba a adoptarlo, sin embargo, nunca llegaron a buscarlo y ahora su historia se volvió viral.El centro de adopciones ‘Rescátame Bogotá’ compartió en su cuenta de Instagram una foto de 'Vicente' luego de que su adoptante lo dejara plantado.En la imagen se puede ver que incluso a 'Vicente' le habían puesto un moñito para que luciera lo mejor posible en el momento de su adopción.El supuesto adoptante de Vicente nunca llegó por él. Ya cuando estaba listo para un hogar, bañadito, canceló su adopción’, informaron en la cuenta de Instagram.Adoptar una mascota debe ser algo completamente pensado y no basado en las emociones, al final de cuentas es una vida que dependerá de nosotros para su alimentación y hasta emocionalmente.Tras conocerse la historia de Vicente muchas personas criticaron a la persona que ya no quiso adoptarlo, sin embargo, otras tantas dijeron que fue lo mejor ya que seguro el perro sufriría mucho a lado de una persona que no lo quería.Con información de Excélsior