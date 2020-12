Vicente Fernández estrena el álbum ‘A mis 80´s’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El cantante mexicano Vicente Fernández sacó a la luz su nuevo material discográfico, "A mis 80´s", un álbum con el que además de celebrar la vida demuestra su vigencia y capacidad vocal pese al paso de los años.



Son 13 temas de grandes compositores mexicanos como Roberto Cantoral, Juan Gabriel, Álvaro Carrillo y Agustín Lara los que componen el nuevo material del máximo representante del mariachi y de la música ranchera.



Este 2020, Fernández, el llamado Charro de Huentitán, cumplió 80 años y este disco es resultado de esa gran celebración que se une a 55 años de una impecable trayectoria artística.



"A mis 80´s" fue realizado junto al productor cercano a la familia Fernández, Francisco Javier Ramírez López y contiene grandes éxitos de la música popular mexicana tales como "Janitzio", de Lara; "La Barca", de Cantoral, o "Se me olvidó otra vez", de Juan Gabriel.



Además, cuenta con el tema "A mi nieto", un poema realizado por Fernández en honor a todos sus nietos, de los cuales algunos han seguido sus pasos.



ALEX FERNÁNDEZ



Tal es el caso de Alex Fernández, quien busca continuar la dinastía en el ámbito del mariachi, mientras que su otra nieta, Camila Fernández, ha explorado otros géneros como el pop y el "rhythm and blues".



Además, el disco también celebra el talento de su hija Alejandra con la portada que es una obra pictórica realizada por ella y que lleva por título: "A mi padre".



Vicente Fernández anunció su retiro de los escenarios en 2016 pero eso no ha impedido que siga grabando canciones y realizando presentaciones especiales con sus hijos y nietos, quienes han seguido sus pasos en la música popular mexicana.



FAMILIA



En estos años el intérprete se ha dedicado a su esposa, Cuquita; sus hijos Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra, y a sus 11 nietos, además de trabajar en las labores de crianza de animales en su rancho.



Nacido el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, perteneciente al municipio de Guadalajara, en el estado de Jalisco, Fernández es hijo de padre ranchero y madre ama de casa.



ÍDOLO



Según los mitos, de Vicente se dice que tiene en su haber más de 100 álbumes y es considerado el cuarto "gallo" entre los ídolos históricos del género de la música ranchera en México junto a las leyendas Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís.



En sus años en activo, Fernández recibió todo tipo de galardones y reconocimientos, entre ellos Grammys y premios Lo Nuestro; regularmente encabeza los listados de la Revista Billboard y ha vendido más de 75 millones de discos en toda su carrera, que inició en 1964.