Vicente Fernández Jr. asegura que su papá no es homofóbico

Vicente Fernández Jr. aseguró que su padre no es homofóbico y ofreció una explicación a las declaraciones que el Charro de Huentitán dio en mayo, cuando dijo que rechazó un trasplante de hígado por temor a que fuera de un "homosexual o drogadicto".Durante un evento donde plasmó sus huellas en el Paseo de la Luminaria de la Ciudad de México, el primogénito del cantante dijo que fue una respuesta "no bien explicada" ante una "mala pregunta."Mi padre se refería específicamente a que el hígado tiene memoria. No le iba a salir a mi madre con que le habían puesto el hígado de una persona para poder, a la edad que tiene, utilizar algún químico, alguna droga, o cambiar de preferencia sexual".Además, mencionó que la operación de hígado fue hace cuatro años y que Vicente Fernández "ni siquiera estuvo en la lista de espera, ni siquiera estuvo aceptado".Aseguró que toda la familia respeta a la comunidad LGBT, aunque no supo enumerar las siglas completas."Nosotros respetamos y queremos a la comunidad gay, lésbico... gay, bi, trans. Son como unas siete u ocho letras, no me las sé de memoria. Pero les quiero decir que lo que hemos de cariño, de bienestar, de apoyo económico también es de ellos", dijo.