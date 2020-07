Vicente Fernández Jr. descubre que tiene Covid-19 tras atragantarse con pedazo de carne

Escuchar Nota

“Estaba cenando en un restaurante con mi pareja, comía un corte de carne y se me atoró un trozo en la garganta, me estaba ahogando y comencé a ponerme morado”, dijo el hijo de Vicente Fernández a la revista TvyNovelas, que, tras intentos por expulsarlo, no pudo y se empezó a ahogar.



¡En exclusiva para #VLA, Vicente Fernández JR. nos comparte la noticia que dio positivo en #COVID_19! >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/zZhLmd1MGA — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 20, 2020

.- A principios de marzo 2020,Ahora,Gracias a que se encontraba con Mariana González, quien pidió ayuda para que lo auxiliaran rápido, añadió., luego que “por protocolo del hospital me hicieron el examen y salí positivo.”.“y no me pegó tan fuerte como a otras personas”. Para descartar de no se tratará de un error, el cantante realizó otra prueba que le “tomaron muestras de su nariz y garganta”. Finalmente,No sabe cómo se contagió, ya que siempre siguió con las medidas pertinentes., agregó.Sobre el estado de salud de su pareja,Información por Milenio