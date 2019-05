Vicente Fernández no es homofóbico, dice su hijo

Después de la polémica que el cantante mexicano Vicente Fernández desató al revelar que rechazó un trasplante de hígado al temer que fuera de un hombre homosexual o drogadicto, el hijo del intérprete salió en su defensa y aseguró que su padre no es homofóbico.Vicente Fernández Jr. fue cuestionado en medio del escándalo del "hígado gay" originado por las declaraciones que "El Charro de Huentitán" dio al programa De primera mano.En dicha entrevista, el padre de Alejandro Fernández habló al periodista Gustavo Adolfo Infante del momento en que se enteró de que tenía un tumor en el hígado, en 2012. El intérprete canceló la gira que estaba realizando y en sólo dos días le habían conseguido un nuevo órgano, pero él lo rechazó."Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro guëy. Ni sé si era homosexual o drogadicto", aseguró.Con esos comentarios, Vicente Fernández desató una ola de críticas, burlas y memes en redes sociales.Vicente Fernández Jr. salió en su defensa y declaró a la revista Quién que su padre es una persona muy respetuosa.Cuando se le preguntó si el cantante es homofóbico, señaló "de ninguna manera y es muy respetuoso. Quiero aclarar al público que toda la familia Fernández, en la carrera de mi padre y en lo que Alejandro y yo logramos hacer, no hacemos distinción de ningún tipo, respetamos sus preferencias sexuales, no hacemos diferencia alguna".En la misma entrevista, Fernández Jr. recordó la situación que vivió su padre, cuando decidió rechazar el primer hígado que le ofrecieron. "Fue un momento desafortunado, pero no tiene ninguna especificación en contra de nadie".Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante -quien realizó la polémica entrevista al cantante- habló a El Universal sobre el escándalo que se desató.Recordó que la charla se transmitió en vivo y al escuchar la respuesta de Vicente Fernández se sintió un poco desconcertado, pero consideró que ha sido demasiado el linchamiento contra el cantante."Es un señor que tiene más de 80 años de edad, le tocó vivir otra época que no nos tocó a nosotros. No había la apertura de ser amistosos con la comunidad gay… Vicente es muy chapado a la antigua, es un señor de otra generación", aseguró no sin antes aclarar que no estaba defendiendo al cantante, pues lo que dijo no le pareció correcto.