Vicente Fernández respeta confinamiento y se pierde la boda de su nieta Camila

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Parece que el único sensato en la familia Fernández fue Don Vicente, quien prefirió quedarse en casa y perderse la boda de su nieta, para prevenir el Covid-19, pues a sus 80 años, pertenece a uno de los grupos de riesgo de esta enfermedad.



Y es que en plena pandemia Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández decidió contraer matrimonio el pasado sábado primero de agosto, eso sí, con todas las medidas impuestas, y respetando la sana distancia, al menos en la iglesia, en donde joven contrajo nupcias con Francisco Barba.



Sin embargo, en los videos que rondaron en Internet se ve que en el local, dejaron de respetar la sana distancia, e incluso se ve al potrillo bailando a lado de una bella mujer, lo que causó que todos los internautas se molestaran con la familia por no poder esperar lo suficiente para que la boda se realizará cuando pase la pandemia.



Lo que más llamó la atención fue que Vicente Fernández no acudió a la ceremonia, pero su esposa Doña Cuquita si se dejó ver con un vestido negro entallado y muy elegante, que remarcaba su figura, además de lucir su porte con un cubrebocas a juego con su vestido.



Vicente Fernandez respetó la cuarentena



La boda de Camila Fernández ha sido muy criticada, sin embargo, los internautas aplauden que el cantante se haya mantenido en casa, aunque esperan que la irresponsabilidad de realizar la fiesta en plena pandemia no sea la causante de que el virus le llegue de una u otra manera al famoso.



Y es que se han dado muchos casos de famosos que se han encerrado en casa, sin salir para nada, y aun así se contagian de la enfermedad, por alguna visita, o por razones que no pueden explicar, por lo que los fans le han mandado mucha fuerza a Don Vicente Fernández.



Parece que a la hija de Alejandro Fernández le urgía contraer nupcias, y eso ha causado pésimas críticas ¿Te parece que fue irresponsable de su parte?.