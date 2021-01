Vicente Fox califica de ‘patán’ y ‘presidente bananero’ a Donald Trump

Escuchar Nota

López, fué un grave error defender al patan y presidente bananero de tú amigo Trump en la mañanera.

No se diga tu defensa a ultranza de tu incondicional López Gatel.

Los Mexicanos merecemos mejor Liderazgo.

Sobre todo los pobres aniquilados en ingreso y sacrificados en Salud. https://t.co/P3VEddDkD7 — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 9, 2021

, se refirió el ex presidente, presidente de los Estados Unidos.El comentario del ex mandatario emanado del PAN que posteó en sulos hizo al lanzar una crítica al presidente de México, Días atrás López Obrador criticó lo que calificó como censura por parte redes sociales al restringir y en unos casos suspender definitivamente las cuentas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.