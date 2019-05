Víctima de sexting se suicida

La mujer fue identificada simplemente como ‘Verónica’, de 32 años de edad. Hasta la semana pasada, ella tenía una vida normal como madre de dos niños y empleada de la empresa Iveco, una fábrica de camiones ubicada a las afueras de la capital española.Todo cambió cuando se empezó a dar cuenta de las miradas peculiares de sus compañeros y las bromas que la gente contaba a sus espaldas. Al poco tiempo se enteró de que estaba circulando un video íntimo en grupos de Whatsapp, en el cual ella aparecía sola.“Se han perdido los valores y la palabra, aunque los compañeros lo hicieron pensando que era una broma y que no hacían tanto daño”, dijo una compañera de trabajo a El Mundo.Ella estaba muy mal y muy triste cuando se enteró que estaban difundiendo el vídeo. Era una chica buenísima, contenta siempre y muy positiva. Nos enseñaba siempre las fotos de sus niños. Lo que no entiendo es cómo la gente lo ha ido difundiendo.Entre los medios de comunicación se manejó primero la versión de que Verónica había compartido por error el video con un grupo de Whatsapp. Pero ahora la empresa sospecha de un exnovio que presuntamente usó el video para chantajearla con el fin de que volviera con él.Según esta versión, el hombre amenazó con difundir un video que Verónica le envió hace cinco años y que él todavía tenía en su posesión. No obstante el hecho de que la mujer estaba casada y tenía dos niños, este viejo amante nunca superó la ruptura.La mujer acudió a recursos humanos y éstos le aconsejaron que presentara una denuncia. También se le dio la opción de un cambio de puesto o una baja. Sin embargo, Verónica rechazó las propuestas de su empresa.Cuando el video llegó a los ojos de su marido, éste sufrió un ataque de ansiedad. La mujer ya no pudo soportar las presiones y, el viernes pasado, abandonó su puesto de trabajo antes de que terminara la jornada laboral. Al día siguiente se ahorcó en su casa de Alcalá.Se puso muy nerviosa y se tuvo que marchar de la fábrica porque no aguantaba la presión, tanto aquí como de su entorno familiar. Ella quería que la historia pasase, que la gente dejara de hablar cuanto antes. No tenía pensado denunciar.La Policía Nacional investiga el caso como un suicidio. Antes de que se difundiera la noticia, los detectives ignoraban la existencia de un video sexual, pero declararon que no hay manera de que se investigue un posible delito contra la intimidad a menos de que haya una denuncia.