Víctima del #MeToo

Una triste noticia aconteció a la escena musical el día de ayer, luego de darse a conocer que Armando Vega Gil, fundador de Botellita de Jerez se suicidó luego de ser acusado vía anónima por abuso sexual.“Con un inmenso pesar, comunicamos que nuestro compañero Armando Vega Gil falleció… Nos encontramos procesando esta noticia y haciendo los trámites correspondientes. Descansa en paz hermanito”, compartió la banda.Horas antes de la confirmación de su muerte, el músico creó polémica en redes sociales por un tuit en el que adelantaba que se quitaría la vida.En la publicación expresó su dolor por la denuncia pública que se hizo de un presunto abuso sexual cometido por él contra una menor, de 13 años.“Lo niego categóricamente, dicha acusación es falsa. Soy una persona pública y constantemente recibo gente, muchas de ellas menores de edad para entrevistas, talleres, o simplemente para tener charlas con algunas de estas muchachas y muchachos que siguen mi carrera y mantengo comunicación con ellas y ellos”, dice un fragmento del escrito.Vega Gil dijo que quien realizó la denuncia anónima está en su derecho, pero se ponía en entredicho su trayectoria, y que, al ser presuntamente falsa la acusación, habría invitado a que la demandante se reuniera con él acompañada de asesores, especialistas e integrantes de #MeTooMúsicosMexicanos para garantizar su seguridad.“Es correcto que las mujeres alcen la voz para hacer que nuestro mundo podrido cambie. Es un derecho inalienable el de la denuncia, sobre todo para las mujeres de este país y del mundo entero”.“En fin, es un hecho que perderé mis trabajos, pues todos ellos se construyen sobre mi credibilidad pública. Mi vida está detenida, no hay salida”, se lee en la carta.El también compositor agregó que su intención era que su hijo no se viera afectado, por lo que su muerte no sería aceptar la culpa, sino una muestra de su inocencia.“Su orfandad es una manera terrible de violentarlo, pero más vale un final terrible que un terror sin final. La única salida que veo frente a mí es la del suicidio, así que me decido por ella”, sentenció.Cerró la misiva con una disculpa a las mujeres que pudo hacer sentir incómodas con “conductas machistas”.La cuenta de Twitter @MeTooMusicosMexicanos, en la que se realizó la denuncia, fue cerrada luego de que se informara sobre el deceso de Vega Gil.Más tarde la cuenta reapareció y publicó que se deslindaba de la muerte del músico. “A pesar de los hechos, aquí seguimos con nuestro compromiso de ser la plataforma de difusión y red de apoyo para las víctimas de abuso y violencia dentro del medio musical”.Francisco Barrios, “El Mastuerzo”, baterista de Botellita de Jerez, no ocultó el dolor que le causó la muerte de su compañero y amigo Armando Vega Gil: “discúlpame, pero ahorita no me gustaría hablar del tema”.En breve entrevista telefónica con Notimex desde Mérida, Yucatán, donde se preparaba para abordar un avión rumbo a la capital mexicana y asistir al velorio de su compañero, Barrios indicó: “Estoy, más bien dicho, todos en la banda estamos más que consternados”.Previamente en su cuenta de Facebook difundió una foto en blanco y negro de su colega con la frase: “¡Compañero Armando Vega-Gil Rueda!”, la publicación fue compartida por sus admiradores.Por su parte la cantante Amandititita escribió: “Cierran la cuenta de #MeTooMusicosMexicanos y ¿El compromiso con las víctimas? y ¿su supuesta red de ayuda? Esta cuenta era muy violenta. Y sólo desacreditó la causa, la demerito. Estoy enojada, furiosa, tristísima”.El director de cine Manolo Caro posteó: “El movimiento en redes está hecho con una irresponsabilidad absoluta, triste. Ojalá las victimas encuentren justicia en ambos lados”.La periodista Yuriria Sierra también se manifestó: “Terrible la lamentable noticia del suicidio de @ArmandoVegaGil. Pero me preocupa muchísimo que, otra vez, la culpa termine siendo de las mujeres (en el imaginario público) y la discusión gire solamente al rededor de las fallas del #MeToo y no del acoso y los abusos. QEPD Armando”.Y Gael García dijo: “No, carajo. No puede ser. Qué tristeza... qué pinche tristeza”.La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que se abrió una carpeta de investigación para indagar el suicidio de Armando Vega Gil, fundador de Botellita de Jerez.El cuerpo del músico fue hallado en su casa, luego de que vecinos de la calle La Morena, Colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, alertaran a las autoridades sobre un cuerpo sin vida.• Armando Vega Gil, bajista de la agrupación Botellita de Jeréz, nació en la Ciudad de México el 6 de julio de 1955.• Fue pasante de Antropología Social por la Escuela de Antropología e Historia y uno de los miembros fundadores de la banda mexicana.• Vega Gil, “El Mastuerzo” y Sergio Arau formaron en 1983 Botellita de Jerez, considerada una de las bandas más representativas e influyentes del rock mexicano, con discos como Charrock and Roll y ¡Naco es Chido!.• Publicó 32 libros, entre ellos La Ventana y el Umbral (poesía); Diario Íntimo de un Guacarróquer (novela autobiográfica); La Música de las Esferas, donde reúne su obra narrativa reciente; Picnic en la Fosa Común, una novela policíaco-apocalíptica de nota roja y terror cósmico; y Ritual del Lagarto.• También destacan sus libros para niños Momias, Ángeles y Espantos, Se Armó la Fiesta de Muertos y Azahar y Agustín, pequeña novela de terror en verso.• Entre los reconocimientos que recibió figuran el Premio Nacional de Cuento Benemérito de América 2001, convocado por la UABJO y el Premio Nacional de Poesía del los XIX Juegos Florales Universitarios 2001 (Universidad Autónoma de Campeche).