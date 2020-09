Víctor, de 80 años, se gradúa de colegio en Oaxaca; quiere ser profesionista

Escuchar Nota

Víctor Nicolás Brígido, de 80 años de edad, originario de San Lucas Ojitlán, egresó del sistema de educación abierta en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao), en la región de la Cuenca del Papalopan."Me gusta estudiar, me gusta conocer las cosas, decidí aprender para que el día en que yo muera, lo que estudié se quede en mi cabeza, y eso me voy a llevar”, comentó.Los docentes y asesores del Cobao resaltaron el empeño y disposición en el aula del alumno Nicolás Brígido, además, de que lo reconocieron por ser una inspiración, por su fortaleza y sabiduría de la vida."Cuando fui chamaco no acudí a la escuela porque no entendía el español, hablaba mi lengua madre, el chinanteco; ya cuando fui muchacho, aprendí poco a poco a hablarlo el español”, mencionó.Víctor Nicolás espera continuar con su formación académica.Con información de Excélsior