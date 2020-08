Víctor, ‘el niño astronauta’ que acude por sus vacunas al IMSS

Escuchar Nota

"Creo que cumplimos con el objetivo que era protegerlo y, al mismo tiempo, que el niño fuera divertido y no con el temor a que le aplicaran su vacuna", dijo.



, pero con la emergencia sanitaria por el Covid-19, encontró una opción para protegerlo a la hora de llevarlo al hospital., del Instituto Méxicano del Seguro Social (IMSS).. "Me puse a buscar en la casa cómo podía idearle un traje y entre las cosas encontré un traje de mi esposo y lo adapté en su tamañito”, contó.Comentó que a pesar de que a su hijo le gustan mucho los trajes, le dijo que le hacían falta propulsores, y que una vez teniéndolos, acudiría al Hospital a aplicarse las vacunas., pero los padres juegan un papel importante en la incorporación de nuevos métodos para evitar el contagio en pequeños.Explicó que cuando se dirigían al Hospital, Víctor iba muy contento, y como sabía que los astronautas no se quitan en ningún momento su traje, no se retiró nada.La también derechohabiente del IMSS invitó a las personas a jugar con su imaginación y gustos de los pequeños del hogar para cumplir con las medidas de protección ante el Covid-19.Aunque a Víctor le gusta ser astronauta, el personal médico se sorprendió cuando, al preguntarle al pequeño qué quería ser de grande, éste respondió que médico., reconoció el esfuerzo de la madre de Víctor, y dijo que el niño causó sensación al verlo llegar todo su equipo de protección personal.maf/ed