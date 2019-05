Victoria para Hamilton en Mónaco

Lewis Hamilton se apodera de la victoria en el Gran Premio de Mónaco por tercera ocasión en la Fórmula 1 igualando el récord de su antiguo compañero Nico Rosberg. Obtuvo la Pole Position en las pruebas de clasificación del sábado para Mercedes.A lo largo del fin de semana, se llevaron a cabo una serie de actos en homenaje al recién fallecido y legendario piloto de máxima categoría, Niki Lauda. Prácticamente todas las escuderías participaron de alguna manera y los pilotos, cada uno a su manera, tuvieron un detalle en memoria del tricampeón con Ferrari y McLaren, también mentor de varios corredores a lo largo de su carrera, que nunca se separó del deporte motor hasta el último día de su existencia.En la arrancada supo conservar su posición mientras arrancaba en la primera línea al lado de su coequipero Valtteri Bottas, quien tomaría el segundo puesto por delante de Max Verstappen en su Red Bull, seguido de Sebastian Vettel en el único Ferrari bien colocado después de una clasificación desastrosa para su coequipero Charles Leclerc, producto de una estrategia lamentable de parte de su equipo.Pese haber clasificado 16, el piloto anfitrión este domingo de fiesta en el principado, partió desde la posición número 15 por una penalización de Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo.Buscando remontar posiciones, en un intento de rebase sobre Nico Hulkenberg de Renault, el monegasco tuvo un contacto contra el muro y al reventar uno de sus neumáticos traseros dañó el piso de su auto dejando pedazos de fibra de carbono sobre el asfalto, asunto que obligó la salida del Safety Car para la limpieza de pista por parte de los oficiales. Más adelante abandonaría la competencia derivado del incidente.Ese momento fue aprovechado por los punteros para cambio de neumáticos, el primero en pits fue el británico aprovechando la estrategia y tarea de Valtteri Bottas al ralentizar el ritmo del pelotón para dar tiempo suficiente a su equipo de mecánicos para que el campeón entrara primero a pits y enseguida llegara él mismo.Enseguida entraron Bottas (Mercedes), Verstappen (Red Bull) y Vettel (Ferrari), al incorporarse al pit lane, hay un contacto entre Max Verstappen y el finlandés de las flechas plateadas, hecho que daña una rueda del Mercedes haciendo acreedor al holandés a una sanción de 5 segundos.Pese a haber conseguido adelantar la posición y quedar segundo por detrás de Hamilton desde ese momento hasta el final de la carrera a pesar de haber tenido un intento de rebase en la salida del túnel a tres vueltas del final, no pudo adelantar al británico y cruzó la meta en segundo sitio pero clasificó cuarto por su penalización.Al llegar la bandera a cuadros, el primer lugar fue para Hamilton, el segundo escalón del podio para Sebastian Vettel y el tercer sitio, para Valtteri Bottas.El quinto clasificado fue Pierre Gasly (Red Bul) y el mejor del resto lo consiguió el español Carlos Sainz (McLaren).Checo Pérez no tuvo un buen fin de semana, por de la falta de capacidades y puesta a punto en su Racing Point, situación que no alcanzaron en todo el fin de semana en su escudería, asunto que padeció igualmente su coequipero Lance Stroll.