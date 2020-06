Victoria y David Beckham vivirán separados por un tiempo

Escuchar Nota

Inglaterra.- Victoria y David Beckham pasaron el confinamiento en familia, junto a sus hijos Romeo, de 17 años, Cruz, de 15, y Harper, de 8, en una de sus mansiones a las afueras de Londres. Han compartido grandes momentos unidos, pero la desescalada les va a dividir, algo por lo que la diseñadora no está muy dispuesta a pasar.



El exdeportista se mudará pronto a Miami, al menos durante la temporada, para llevar las riendas del Club Internacional de Fútbol Miami. Por su parte, Victoria Beckham no quiere ni oír hablar de marcharse de Reino Unido, por lo que finalmente parece que vivirán separados. En parte es por sus hijos: «Los chicos están en una etapa crucial en la escuela, con Cruz estudiando para sus GSCE y Romeo también», dice una fuente a la revista «Closer».



La diseñadora está de acuerdo con el hecho de que Beckham tenga que permanecer en Miami unos meses para poner todo en orden, pero esa misma fuente asegura que para Victoria no es el momento adecuado con todos esos frentes abiertos en la familia. Parece además que esta discusión está trayendo muchos problemas al matrimonio y varios medios ingleses hablan incluso de divorcio.



Nada hace presagiar que el sólido matrimonio se separe, aunque sí es cierto es la mudanza disgusta a Victoria Beckham después de la «burbuja tan reconfortante» en la que han estado viviendo en los últimos meses por el confinamiento. Se han pasado las 24 horas del día juntos y es algo a lo que se habitúa uno rápidamente.



Por su parte, parece que David Beckham no quiere ir solo a Miami pero parece que no le va a quedar más remedio porque la propuesta no ha terminado de convencer a su esposa. Entre los niños y su trabajo como diseñadora, Victoria Beckham no está dispuesta a cambiar de país.