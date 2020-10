Vida Saludable, la nueva materia escolar que impulsan Salud y la SEP

Escuchar Nota

“Los ejes rectores de la nueva materia son actividad física, higiene y limpieza y alimentación, escogidos de acuerdo a la evidencia científica internacional”@SBarquera en conferencia vespertina pic.twitter.com/4l56wMug1u — CINyS - INSP (@1CINyS) October 16, 2020

“Antes de que empezara el nuevo ciclo escolar, nos preparábamos para la re-conceptualización de la educación pública en torno a la salud y desarrollar una materia transversal, universal, adaptada a cada nivel educativo que comprendiera vida saludable y esta nueva materia ha sido desarrollada yEn esta materia se representa el trabajo integrado del gobierno de México que ha permitido la restructuración de los contenidos curriculares en la educación básica en materia de seguridad general, competencia de la Secretaría de Salud como parte de la respuesta a la pandemia de covid-19.“Estamos construyendo un cambio cultural, los cambios culturales no se dan de un día para otro, no dependen solo de información, sino de cambio de perspectiva, en general y, por lo tanto, pueden resultar en cambios de actitud y de comportamiento y debe permanecer, debe ser un esfuerzo continuo”, dijo López-Gatell.“Es una asignatura que es única y que yo considero que sí va a marcar un hito en la historia de México”, aseveró.y que esa óptica sea un eje para todo este tema a lo largo del ciclo escolar.“Y también para comer mal: comer mal era un concepto abstracto en la escuela y ahora ya van a haber herramientas que van a permitir a los estudiantes entender de una manera mucho más precisa e identificar qué alimentos no es deseable que se consuman, porque son altos en ingredientes críticos que hace daño a la salud”, resaltó.Entre las herramientas que se van a utilizar en la asignatura de Vida Saludable están los sellos de advertencia, el aprendizaje sobre la comida tradicional mesoamericana y la dieta de la milpa, y “la jarra del bien beber” para entender la importancia de una buena hidratación, sobre todo con agua, “en un país donde hay 40 mil muertes por el consumo de bebidas azucaradas cada año es fundamental”.“Y finalmente, la parte de higiene y limpieza, que es muy importante, que tiene elementos como la salud oral, que también tenemos una epidemia de caries y de enfermedades dentales por el alto consumo de bebidas azucaradas”, añadió Barquera Cervera.Es una de las estrategias más que vienen a complementar lo que se está haciendo junto con impuestos a las bebidas azucaradas, el etiquetado de advertencia y el trabajo de lactancia materna, subrayó.María Teresa Meléndez Irigoyen, directora general de Desarrollo Curricular de la SEP, explicó que la asignatura se inscribe en el área llamada Desarrollo Personal y Social.Lo que busca, dijo, es desarrollar estilos de vida saludables.“¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de adquirir hábitos, hábitos en relación a la alimentación, la higiene, la limpieza y la actividad física; o sea, la palabra ‘hábito’ es clave en esta asignatura.“¿Cómo desarrollar esos hábitos?, ¿en dónde? En la escuela, pero también tiene que trascender a la familia y a la comunidad. Entonces, también esto tiene que ser pues uno de los ejes, de los motores, de la asignatura”, recalcó.En ese contexto destacó la importancia de promover que los niños, las niñas y los adolescentes tomen decisiones informadas para adquirir hábitos sobre salud, pero también sobre el medio ambiente.Finalmente explicó que primero y segundo de primaria van a tener un periodo lectivo a la semana, esto quiere decir que anualmente van a contar con 40 horas.Tercero y cuarto de primaria tienen periodos lectivos de 1.5 periodos a la semana y esto quiere decir 60 horas anuales.Quinto y sexto de primaria, 1.5 periodos lectivos, lo que quiere decir 60 horas. Y en secundaria es un periodo lectivo que se transforma en 40 horas.