Vida social de los adolescentes cae en picada por el coronavirus

Ciudad de México.- Casi el 50% de los adolescentes dijo que su salud mental es mucho peor o algo peor de lo que era antes de la pandemia. Más del 50% dijo que su vida social es peor o algo peor, y más del 72% dijo que el coronavirus ha creado una desventaja para su generación.



La adolescencia es la etapa entre la niñez y la vida adulta, por lo que suele ser un tanto complicada y confusa ya que el cuerpo tiene muchos cambios físicos y hormonales, lo que repercute directamente en las emociones y pensamientos de los jóvenes.



La paternidad de por sí no es nada fácil, y si a eso le sumamos el confinamiento al que hemos sido obligados debido a la pandemia, entonces se complica aún más.







Los padres de niños pequeños han tenido que reorganizar sus rutinas, ser maestros, entrenadores de educación física, comediantes y amigos. Pero ser padre de un adolescente en plena pandemia conlleva retos enormes.



Éste es un momento particularmente difícil para ser joven. “Las condiciones pandémicas se encuentran en corrientes cruzadas con el desarrollo adolescente normal”, dijo Lisa Damour, Ph.D, psicóloga clínica y autora de la columna Adolescence del New York Times.



“Las fuerzas más poderosas que impulsan el desarrollo de los estudiantes de secundaria y preparatoria son el aumento de la independencia con el tiempo, además de estar con los compañeros”, dijo el Dr. Damour, y el virus reduce ambas cosas.