VIDEO: ¡A palos! Crean piñata del asaltante de la combi y le dan con todo en TikTok

Durante los últimos días en redes sociales no se ha visto nada más que el caso del asaltante que recibió una golpiza , quien intentaba robar en una combi que transitaba por la carretera federal México-Texcoco. Ante esta situación no podía faltar la controversial participación de laReconocidos por no temerle al éxito,que fue agredido en la combi y que a raíz de eso se volvió viral.La figura, pues lleva una playera sin mangas de color blanco y un pantalón color gris, además de portar en su mano derecha un cuchillo y en la otra lo que parece ser un celular.Como era de esperarse,por parte de los internautas, quienes decidieron unirse al "trolleo" del asaltante.Por si fuera poco,, donde se puede ver al menos a 5 personas, entre ellos un niño,del Estado de México.Este video tambiény ya cuenta con gran cantidad de reproducciones.