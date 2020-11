VIDEO: A punta de pistola, abuelito exige limosna a automovilistas en Michoacán

Escuchar Nota

“Gente miedosa. Lindo Apatzingán”, comentó una persona en la grabación donde aparece ‘Chano’.



Con pistola en mano, este hombre pide limosna a conductores detenidos en un semáforo en Apatzingán, Michoacán. pic.twitter.com/nqXVjsX5eU — Jorge Soberano (@jorgesoberano) October 16, 2020

En las imágenes, se aprecia cómo un hombre de la tercera edad se acerca a vehículos que están detenidos en un semáforo. Y, con un arma en mano, les pide dinero.Sin embargo, de acuerdo con usuarios que viven en el municipio michoacano, el hombre mayor es conocido como “Chano” y no es peligroso. Incluso, aseguran, la pistola que porta no es real, sino que es de juguete. Mas, para muchos, sólo es un indigente.No obstante, otros usuarios lanzaron la teoría de que, cuando era joven “Chano” fue judicial. Aunque no se sabe, a ciencia cierta, la identidad del hombre de la tercera edad.Este el video donde el adulto mayor exige limosna con una pistola en un semáforo de Apatzingán, Michoacán:En otro video, que un usuario michoacano compartió a través de Facebook, aparece “Chano” en una avenida del municipio. Y, en esta ocasión, usa un celular viejo como si fuera un walkie-talkie., grita el adulto mayor identificado como ‘Chano’.De acuerdo con el ciudadano que compartió esta grabación, al hombre también se le conoce como “El Rambo” por su vestimenta. Además, en las imágenes se aprecia que trae una pistola, pero es de juguete.Información de Radio Fórmula y Telediario