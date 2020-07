VIDEO: Abogado se hace viral tras aparecer sin pantalón en audiencia virtual

Escuchar Nota

“Debo decirle que el abogado es una persona muy seria y profesional, considero que fue un accidente. Son las vicisitudes de esta nueva modalidad a la que nos estamos adaptando”, explicó Cruz Marquina.



Un video se ha vuelto viral porque en plena audiencia un abogado de oficio se descuidó yy otra persona.A los 20 segundos de la grabación,con ropa interior, pero sin pantalón.Ahí la juez le dice:El video originó miles de reproducciones y bromas por parte de los usuarios de las redes sociales.En una entrevista a, quien. Ella es originaria de Tampico y, después de una amplia carrera profesional, actualmente es Juez de Control en el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.Señaló quey que la situación no afectó de modo alguno.Admitió que, hasta los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y políticos han tenido sus accidentes con las cámaras”.La juez, sólo prevenir para que se tomen las formalidades”.Además,La mayoría de la población en alguna circunstancia participamos de manera académica, familiar o laboral bajo este tipo de modalidad y estamos expuestos a alguna circunstancia accidental”, respondió.Cruz Marquina opinó que ojalá lo bueno se publicitara tanto como estos accidentes, “todos nos esforzamos por hacer lo mejor posible las cosas, es nuestra realidad y hay que salir adelante, a los mexicanos nos gustan las bromas, pero también nos gusta la solidaridad, lo hemos demostrado ante cada calamidad y esta pandemia no es la excepción”.Se pudo comprobar que dicha audiencia estaba asignada para otro abogado que no acudió y, la cual fue la mañana del 30 de junio del 2020.