VIDEO: Abuelito ‘furioso’ se mete con todo y camioneta a un Oxxo

‘¡No mam…!’ Abuelito furioso se mete con todo y camioneta a Oxxo; no lo atendieron por no llevar cubrebocas pic.twitter.com/PYvN34sVMn — Ángel Salinas (@SalinasAngel) August 10, 2020

Un hombre tomó su camioneta y la estrelló en una tienda de conveniencia ubicada en la localidad de San Cayetano, en Tepic, luego de que empleadosYo vi que se metió para adentro, yo creo que por ahí se oyen los comentarios que no lo dejaron entrar al señor, que no lo dejaron entrar entonces, y a veces en algunas tiendas se enojan, porque no lleva uno cubrebocas y este señor pues le dio pa atrás y se metió", señaló un vecino.Los hechos se registraron el domingo alrededor de las 19:20 horas.Pues solo escuché cuando la camioneta se estrelló fueron como dos veces lo que escuché", comentó una trabajadora de la zona.De acuerdo con el parte de las autoridades, el hombre subió a su camioneta, aceleró y pegó contra la tienda en dos ocasiones sin causar mucho daño y en la tercera ocasión dio de reversa para tomar mayor velocidad ingresando al local, causando cuantiosos daños materiales a la finca sin que resultaran personas lesionadas.Bueno, ya tenía rato acelerando. Yo si lo conozco, pero no pensé que fuera él. No hubo chanza de decirle ponte bien, se aceleró, se metió. Gracias a Dios no golpeó a personas, pero si estuvo mal. La gente se asustó. Pasó eso de que ‘no me vas a dejar meter pues yo me meto’, pero no era así, la verdad. Si hubiera habido personas, otra cosa hubiera sido"Al señor le fue bien porque no había nadie adentro, ni en la cafetería… entonces, pues si hizo un destrozo, hay muchos daños. Parece que el señor es de aquí de San Cayetano. Nunca se emborrachaba, no se qué pasó ahora", señaló otro vecino.