VIDEO: ‘Abuelito’ muere luego de que le negaran atención médica; no tenía 350 para la consulta

Veracruz.- Un anciano murió luego que personal de la Cruz Roja a donde había acudido con dolencias le negara la atención médica debido a que no contaba con dinero para cubrir el costo de la consulta.



Familiares tuvieron que cargarlo a rastras y regresar a casa en una unidad de alquiler y horas después falleció.



Los hechos ocurrieron en Veracruz. Jorge Salgado perdió la vida pues a pesar de que iba con dolor intenso en el vientre cuando llegó a solicitar atención, le negaron el acceso ya que no había pagado en ventanilla.



Según declaraciones de uno de sus familiares el hombre se desplomó en plena calle cuando al ser retirado de la institución por lo que empleados de la Cruz Roja salieron y al verlo tirado le pidieron que lo retiraran del lugar pues no debía permanecer allí.







Con información de Telediario.