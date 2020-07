VIDEO: Acusan a policías de matar a jovencito a pesar de que ya se había entregado

Escuchar Nota

Vecinos en Sonora captaron el momento en que policías disparan a una vivienda, en cuyo interior mataron a un joven de 21 años, en una aparente ejecución extrajudicial. [Video: Especial]

https://t.co/F9MAKTBHF2 pic.twitter.com/C7TXGgMOJO — Proceso (@proceso) July 11, 2020

“Vivo atemorizada y hostigada por tal elemento policial toda vez que recibo amenazas de muerte vía telefónica hacia mi persona y familiares cercanos que me rodean”, y con la advertencia del policía que “si sigo con las denuncias” contra él, “irá matando uno a uno mis familiares”, dijo.

“En eso escuché una ráfaga de disparos, y mi esposa gritó: “por qué lo matas, si ya se había entregado”. De nuevo la mujer soltó: “tú lo mataste, Blaki'”.

“Yo miré por la parte de debajo de la capucha que Jesús Faustino se encontraba boca abajo con sangre en su cabeza y no traía ningún arma de fuego”.

Llegaron al lugar tres minutos después, “al mismo tiempo que arriban más unidades de la policía municipal y otras corporaciones, los cuales observaron a una persona del sexo masculino corriendo hacia el interior del patio del predio”, y en “su mano derecho portaba un arma de fuego de color negra con la cual realizaba en repetidas ocasiones disparos hacia las unidades que arribábamos al lugar, por lo cual los elementos empezaron a repeler el fuego quedando abatido dicha persona en el interior del domicilio (sic)”.

Una presunta, Sonora, en contra de, a quien habrían asesinado al interior de su propia casa, esto con la protección de la policía estatal y de la Guardia Nacional (GN).A decir de la mamá de la víctima, María Belén Sarabia Medrano, uno los presuntos asesinos de su hijo, es su vecino y amigo de Jesús Faustino, el, informó Proceso Durante la ejecución ocurrida el pasado 1 de febrero, aseguran que, mientras que losEn videos que demuestran lo ocurrido se observa que los policías dispararon hacia la vivienda y golpearon la puerta para poder ingresar. También se escucha que le gritan al joven: “¡entrégate! ¿O abres o qué, hijo de tu puta madre?”.Luego, se aleja una camioneta blanca con vidrios polarizados, y detrás caminan siete policías así como una patrulla municipal.Tras el homicidio de Jesús Faustino, acusan quepor lo que ahora temen por sus vidas.La madre de la víctima ha solicitado una, a más de cinco meses de lo ocurrido en lo que representa una serie de irregularidades de las autoridades que al parecer buscan encubrir este caso de abuso de autoridad.El 13 de marzo, María Belén solicitó al agente del ministerio público “acceso a todos los registros de la investigación y a la totalidad de las evidencias”, sin embargo, tres días después le negó reconocerla como parte ofendida en la carpeta de investigación CI/SLR/330/089/0092/02-2020, pero no le explicó por qué.En el amparo también mencionó que, principalmente uno que recibió en la parte posterior de la cabeza, y que salió por la frente”.El pasado 3 de julio, María Belén entregó una carta a laque quedó con el número de folio 51388/2020, junto con un video y fotos delen contra de su hijo. Destaca que el principal homicida es Luis Fernando Ulloa, peroPrecisa que ya pidió apoyo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDHS), pero a la fecha no ha resuelto su queja.Alfredo Sandoval, esposo de María Belén, declaró ante el organismo que el día primero de ese mes, alrededor de las 18:30 horas estaba durmiendo en su casa, cuando escuchó varios disparos.Se levantó y se dirigió a la cochera, donde estaba estacionada una camioneta Cherokee blanca y, junto a ella, se encontraba el hijo de su pareja, Jesús Faustino, quien le advirtió: “no salgas, me están disparando”.Observó que afuera de su domicilio estaba a la mitad de la vialidad un auto Altima café, desde donde dispararon, por lo que se protegió detrás de un muro.Sin embargo, recibió otros dos disparos y uno de los policías dijo: “‘es el viejo, y luego me gritó: ‘quítese, salgase o métase a la chingada’”.Se dirigió a la habitación del fondo donde estaba su esposa, y los dos hijos de ella, “porque”.El afectado mencionó queTras cortar la energía eléctrica, Alfredo Sandoval narró que, y después volvían a golpear la puerta, así transcurrió como unos 15 minutos”. Lograron abrir la puerta e ingresaron., y les dijo a los policías: “‘ya estuvo, no tiren, me entrego'”. Salió al pasillo, y se arrodilló. Detrás de él iba su mamá.Alfredo Sandoval explicó queEl quejoso aseveró que cuando lo estaban esposando,, “mientras yo me encontraba boca abajo y esposado”.Dijo que, al terminar la golpiza, lo sacaron de la habitación rumbo a la calle.Al estar descalzo se cortó con los vidrios que se rompieron tras los disparos y “me aventaron a una caja de una camioneta de la patrulla de la policía, junto con mi esposa y su hijo, José Francisco, y nos llevaron a la comandancia de San Luis Río Colorado”., después los pusieron a disposición de un ministerio público para rendir su declaración. Recuperaron su libertad a las 4 de la mañana. Regresaron a su domicilio, encontraron que se llevaron documentos y objetos personales de valor, así como dinero.Por su parte, el menor José Francisco coincidió con su padrastro en la declaración que rindió ante la CEDHS. Pero, en su relato aportó más datos, uno de ellos es queEl 21 de febrero,, rindió un informe a la CEDHS. En el documento menciona que hacen entrega del informe policial SLRCI-827/20.En ese documento los policías Miguel Ángel Lariz y Josefina Alcantar Anguamea escribieron que a las 18:51 horas, cuando hacían un recorrido de vigilancia, escucharon que la unidad 2104 pedía apoyo en la avenida Kino, ya queEn el informe policial también se reporta que en la unidad 2104, que “tripulaba” el policía Jorge Alberto Armenta, se trasladó al hospital al elemento herido, Alejandro Pineda Arias.Posteriormente, alrededor de las 19:30 horas, los policías dicen haber recibido una llamada de la comandancia municipal donde les informaron que había tres testigos de los hechos: Alfredo, María Belén y el menor, por lo que acudieron a entrevistarlos, y les preguntaron que si querían rendir declaración ante el ministerio público, a lo que respondieron que sí.En el mismo informe, el titular de seguridad municipal refirió que el policía señalado. Detalló que su subordinado reportó que “ese día estaba realizando mi función como escolta del Supervisor General Operativo y tuvimos que acercarnos al lugar, ya que se había activado el código rojo y”.También se llamó a declarar al policía José Marín Estrada Cervantes, quien negó haber participado en los hechos, mientras que a su compañero, Alejandro Pineda, no se le pudo entrevistar debido a que está incapacitado.