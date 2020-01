VIDEO: Agreden al ex luchador Konnan en plena calle

Escuchar Nota

En un reprobable acto de violencia en contra de Konnan ‘El Bárbaro’, una persona que presuntamente es el gladiador Psicosis fue captada encarando y agrediendo al ex luchador cubano, quién no contestó a la misma, previo a un evento a la empresa Impact Wrestling, que se realizó en el Frontón México.En un video que circula por redes sociales, se aprecia que tras algunos intercambios de palabras entre, y luego de hacer a un lado a una mujer que intentó separarlos, el agresor cacheteó al integrante de la Triple A, quien retrocedió y no respondió el golpe."¿Ahí muere?, ¿Ya me vas a respetar?", le preguntó Psicosis mientras que Konnan se alejaba.Entonces, el ex Viper dio la vuelta para alejarse y lanzó una última: "No te vuelvas a meter conmigo”.La historia entre ambos se calentó en redes a finales de diciembre, cuandorespondió a un usuario la razón por la qué no regresaba a Lucha Libre AAA.Ripper, como fue conocido en el CMLL, respondió que no regresaba a Lucha Libre AAA por culpa de Konnan y no lo haría hasta que no sede los mandos de la empresa. "Así es amigo, desde 1997 a 2019 sigo siendo Psicosis pese a quien le pese y a Konnan es el primero que no le parece, y mientras él maneje el roster de AAA no apareceré en AAA", escribió.Al ver este mensaje, Konnan respondió lo: "Parece que al único que le pasa es a ti. Sigues con lo mismo, te vi en las oficinas de AAA y no me diiste nada, pero yo te sigo diciendo lo mismo. Si hay tanta calidad, ¿por qué no te veo en otra empresa grande? ROH, NXT, 205, MLW, Impact, AEW, Nacion, CMLL, Puerto Rico (IWA, WWC), etc".Aunque Psicosis amenazó queal cubano en la función de Triple A en León, Guanajuato, no fue hasta la tarde de este viernes cuando se dio elCon información de Publimetro