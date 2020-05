VIDEO: ¿Aislinn Derbez destrozada? Eugenio Derbez rompe el silencio

Escuchar Nota

“Cuando recibo la noticia, la primera reacción fue de shock, de ‘se acabó mi vida’ […] Para mí fue muy fuerte, fue un shock de negación, de ‘no quiero, no quiero, no quiero'”, reveló Eugenio a Aislinn.



No es un secreto que Eugenio Derbez no convivió mucho con sus hijos mayores durante su infancia; sin embargo, lo que -hasta hace un día- era desconocido es, que el actor no quería que Aislinn Derbez naciera., pues creyó que su carrera y sueños terminarían con su nacimiento.Aunque todo cambio cuando el comediante conoció a Aislinn, en ese momento su vida cambió.“Luego te conocí. Llegaste a mi vida y en cuanto llegaste, todo cambió. Una vez que me conecté contigo todo cambió”, le dijo Eugenio Derbez.“De hecho, en mi película ‘No se aceptan devoluciones’, la frase de ‘Eres lo mejor que no quería que me pasara’, es mía y la hice basada en ti (Aislinn). En que tengo muy claro que, en un principio fue como, ‘ no, no, yo no quiero ser papá’. Y luego, pues eso, fuiste lo mejor que yo quería que no me pasara. Y hasta la fecha sigues siendo lo mejor que no quería que me pasara”, le reveló Derbez a su hija mayor.