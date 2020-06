VIDEO: Alfredo Adame enfurece y se va del foro de Laura Bozzo en Televisa

Escuchar Nota

En grabación de programa de la señorita #LauraBozzo #AlfredoAdame arma tremendo zafarrancho dónde ni la mismísima productora #MagdaRodríguez lo puede controlar, asumimos que fue porque se molestó con #CarlosTrejo ya que fue también invitado. #ElisaBeristain #JavierCeriani pic.twitter.com/dvJXgeWu2h — Elisa Beristain (@elisaberistain) June 10, 2020

En redes está circulando el video del actor y conductor Alfredo Adame dejando el foro del nuevo programa de, el cual será estrenado ena fin de mes.El show, bajo la batuta de la productora de Hoy Magda Rodríguez, traerá consigo fuertes polémicas, en el que enfrentará a personalidades del mundo de la farándula, entre ellas serían Frida Sofía y su ex, Karla Panini y Américo Garza y Martha Julia.Alfredo Adame fue captado durante las grabaciones armando un gran escándalo, quitándose el micrófono y gritando groserías al aire, mientras Magda iba tras élSegún reportó Elisa Beristain de Chisme No Like, al actor no le habría gustado nada la presencia de Carlos Trejo, su gran enemigo con quien sostuvo varios encontronazos en el pasado, entre ellos, una pelea que nunca se concretó.“Que se vaya a chin.. a su ma...", dice Adame en el foro, mientras se va enfurecido.Aunque aún no se revelan detalles de su abrupta salida y el zafarrancho que causó, lo que sí se sabe es que este programa -el cual marca el regreso de la peruana a la pantalla chica- causará gran polémica.