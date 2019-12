VIDEO: Alfredo Adame y Carlos Trejo se enfrentan en duelo de rap

Ciudad de México.- Cuatro meses después de que cancelaron la anunciadísima “Pelea del siglo”, Alfredo Adame y Carlos Trejo se encararon de nuevo, esta vez para enfrentarse en un duelo ¡de rap!



Durante el programa +Noche de Israel Jaitovich, el actor [conductor, político y karateca] Adame y el cazafantasmas autor de Cañitas se reencontraron cara a cara. Primero, por separado les ofrecieron formar parte de la nueva sección de rimas del programa: “No la chifles que es cantada”, que consistirá en duelos de rap entre famosos.



Después, junto a Big Metra y Morpho, ambos hombres que llevan 17 años de pleito se rapearon groserías de extremo a extremo del foro, por aquello de la presunta orden de restricción que Adame interpuso a Trejo. Y comenzaron las rimas:



Y que nadie se preocupe: en un momento lo despacho. Cree que se ve muy rudo, pero más bien parece un mamarracho”, arremetió Adame contra Trejo.



Todos pueden criticarme, pero no me desubico, mientras mi mujer no me diga ‘pitochico’”, respondió, en rimas, el cazafantasmas.







Con información de Grupo Fórmula.