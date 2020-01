VIDEO: Alicia Keys lanza su nuevo sencillo Underdog

“Todos hemos estado en un lugar en nuestras vidas donde hemos tenido que desafiar las probabilidades. Nunca es fácil, una de mis partes favoritas de la canción es: ‘Dicen que nunca lo lograría, pero fui creado para romper el molde’. No creo que haya una persona en el planeta que no se haya sentido así ", añadió.



La cantautora estadounidense de, lanzó su nuevo sencillo y video musical, que formará parte de su próximo álbum de estudio, el cual estrenará en otoño próximo.La 15 veces ganadora del Grammy coescribió este tema junto con Ed Sheeran y fue producido por Keys y Johnny McDaid (Ed Sheeran, P!Nk), mientras que el video que lo acompaña fue dirigido por Wendy Morgan.Keys explicó que para algunas personas "underdog” es una palabra negativa, “pero yo lo veo como una palabra poderosa que representa a personas que pueden estar subestimadas y aun así enfrentar el desafío y superar las expectativas".En ese sentido, Alicia Keys indicó que le gusta su nuevo tema musical, pues “trata de la vida real y de personas reales, así como de nuestras experiencias”.Underdog es el último adelanto de Alicia, luego de Time machine y Show me love. La artista regresará por segundo año consecutivo como anfitriona de la ceremonia de entrega de los Premios Grammy el próximo 26 de enero, mientras que su libro Keys more myself se lanzará el 31 de marzo.