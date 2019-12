VIDEO: Anahí critica ‘el exceso de cirugías’ de Kim Kardashian

“Ahorita a lo mejor está de moda porque vemos a Kim Kardashian y decimos: ‘wow, yo quiero estar así’, pero ¿y luego?"



En el episodio número tres del podcastscriticó a las personas que se exceden con las cirugías estéticas, incluidaDe acuerdo con el podcast "Están ahí", la ex RBD se dice estar a favor de las cirugías cuando estas se realizan con moderación o son para corregir algún problem pero, señaló, que debe de existir un limite. Anahí detalló que la mayoría de las personas que siguen a Kim Kardashian la ven como un modelo, situación que influye en su perspectiva de las cirugías.La también actriz mostró su preocupación por las jóvenes que desde muy temprana edad muestran un gusto por las cirugías y comienzan operarse. Además recalcó que las cirugías han dejado a mujeres más sensuales, pero a muchas otras totalmente irreconocibles.Durante la emisión, Anahí también habló abiertamente de sus cirugías estéticas y de la prótesis dental a la que se sometió a finales de los noventa, principios del año 2000. No es la primera vez que la actriz de 36 años habla acerca de los procedimientos a los que se ha sometido, en abril del 2011 reconoció que en su adolescencia se sometió a una rinoplastia por cuestiones de salud.También se ha sometido algunos tratamientos estéticos no invadidos como el tratamiento mejor conocido como Facial Vampiro o Plasma Rico en Plaquetas (RPR).Con el objetivo de estar cerca de sus admiradores, Anahí regresó al mundo del espectáculo a través del podcast ‘Están Ahí’, emisión que se estrenó el pasado 14 de noviembre y en la que ha compartido algunos detalles de su segundo embarazo, además de que comparte su opinión sobre diferentes temas.