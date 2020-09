VIDEO: Apple TV lanza espectacular tráiler de Teherán

Escuchar Nota

An Israeli Mossad agent infiltrates Iran. But when her mission goes wrong, there’s no way out. Watch the series premiere of #TehranTV September 25 on Apple TV+ https://t.co/JsMrgD7Ard pic.twitter.com/svzVPa8yxs — Apple TV (@AppleTV) September 2, 2020

Ciudad de México.- La mancuerna que Apple Tv logró con Cineflix Rights y la cadena israelí Kan 11 parece que dio grandes resultados, cuando la cadena de televisión dio a conocer que este viernes estrenará la serie Teherán, uno de los éxitos más esperados de la productora., un nuevo thriller de espionaje del escritor de Fauda Moshe Zonder. La serie de ocho episodios estrenará a escala mundial los primeros tres episodios pasado mañana en, seguido de nuevos episodios semanales, todos los viernes.en esa ciudad que la pone a ella y a todos los que la rodean en grave peligro.La serie es protagonizada por la israelí Niv Sultan (Flawless, She Has It, Temporarily Dead), el actor Shaun Toub (Homeland, Crash), la estrella Navid Negahban (Homeland Legion, Aladdin), Shervin Alenabi (Bagdad in My Shadow), Liraz Charhi (A Late Quartet) y Menashe Noy (Big Bad Wolves, Gett: The Trial of Viviane Amsalem).Los productores ejecutivos de la serie son; y es producida por, con la participación deDebido a los problemas existentes con grupos extremistas en Medio Oriente, la serie tuvo sus principales locaciones en Israel y, de hecho, se grabó en hebreo e inglés. Algunos actores tuvieron que aprender las costumbres persas para darle un realismo mayor a las escenas, lo cual le provocó ciertas críticas con la prensa local, pero se espera que internacionalmente tenga un gran recibimiento.Información por Milenio