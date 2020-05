VIDEO: Asaltan casa de Kimberly Loaiza en CDMX

Escuchar Nota

“Para ser muy sincera, tengo miedo, a esa casa no pienso volver, a pesar de que nos vieron amueblándola con entusiasmo, ya no queremos volver”.



La youtuberestá pasando por una mala racha: hace unos días protagonizó un escándalo junto con el padre de su hija Juan de Dios Pantoja, por supuesta infidelidad, yA través de su canal de YouTube, la intérprete de No seas celoso contó que, por lo que no tienen pistas de los responsables.En su video titulado, la youtuber compartió algunas grabaciones de cómo encontraron su casa, la cual tenía las puertas forzadas, cristales y cercas rotas, entre otros destrozos, por lo que de inmediato alertaron a las autoridades.Loaiza detalló que el inmueble lo rentaron por un año, sin embargo, no tenían ni tres meses habitándola, y tras los hechos se mudó a otro lugar que considera seguro para su familia, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.Información de Radio Fórmula