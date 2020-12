VIDEO: Así detienen policías a quienes se niegan a usar cubreboca en Oaxaca

Escuchar Nota

Felicito la iniciativa de prevención del Covid-19 por parte del Colectivo @ZaachilaQuiere.

Para preservar la vida, usa de manera correcta el cubrebocas. #HayQueLibrarla@MZaachila pic.twitter.com/032bvmgwBm — Cástulo Bretón Mdza. (@castulobreton) November 24, 2020

De nuestro inbox



Con uso de la fuerza son detenidas las personas que transitan por las calles de Zaachila, #Oaxaca, sin cubrebocas pic.twitter.com/k7BC8vBlZZ — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) December 1, 2020

En #Oaxaca, al corte del día de hoy 30 de noviembre, contabilizamos 24,382 casos a #Covid_19mx y 3,606 en espera de resultados por laboratorio. Cuidándote tú, nos cuidas a todas y a todos. Sé responsable #EligeLaVida pic.twitter.com/JiLsb0JNQr — Donato Casas E. (@Donato_Casas) December 1, 2020

Para frenar el número de, endurecieron las, Oaxaca, dondeEl pasado 18 de noviembre, el alcalde Cástulo Bretón dio a conocer dicha medida ante el incremento de casos positivos del nuevo coronavirus, sin embargo, entró en vigor el fin de semana.Desde el sábado 25 de noviembre,Sin embargo, se desconoce si las personas que no usan cubreboca reciben unaMientras tanto, en redes sociales yapor no respetar la medida impuesta por el presidente municipal de Zaachila.A cuatro días de que se implementó la nueva medida sanitaria en el referido municipio de Oaxaca, no se han reportado incidentes durante las detenciones.De acuerdo con el último reporte de las autoridades de Oaxaca, en la entidad se reportan