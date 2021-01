VIDEO: Así fue el cierre de la investidura de Joe Biden con Katy Perry

Escuchar Nota

"Es un mensaje de agradecimiento y admiración por su gran esfuerzo y contribución", expresó antes de cantar con su banda "Times Like These" .



Thank you @KatyPerry for lighting up the night with your sparkling performance of "Firework." #Inauguration2021 pic.twitter.com/QAarZwLApB — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 21, 2021

, quien inauguró la fiesta "Celebrating America" o Celebrando a América, con una llegadora interpretación de "Land of Hope and Dreams".El icónico rockero, considerado una leyenda de la música estadounidense y de resonancia mundial, actuó enfundando en abrigo y a 2 grados centígrados, cantó acompañado de su guitarra y en la explanada del Capitolio, en Washington, en la fiesta de toma de protesta del nuevo Presidente de Estados Unidos, Joe Biden., fue el anfitrión de la ceremonia, quien en diversos mensajes agradeció a la comunidad médica que ha luchado contra el Covid, a quienes han realizado actos altruistas y a los astronautas y científicos que se la están rifando día con día.Dave Grohl, vocalista y fundador de Foo Fighters, dedicó un mensaje a todos los maestros, incluyendo a la nueva primera Dama, y McKenzie Adams, quien es profesora y se volvió viral con un video.Un elenco multiestelar de talentos de Broadway, como Rosie Perez y Vanessa Wiliams, entre muchos otros, dedicó a los espectadores una interpretación mezclada de "Seasons of Love", de Rent, y "Let the Sunshine In".fueron algunas de las personalidades del espectáculo que se sumaron a los mensajes de reconocimiento para los personajes de la sociedad que han hecho todo por sacar adelante a su país.El repertorio musical fue variado y emotivo, la mayoría con piezas positivas y mensajes de aliento. El toque latino lo dieron Dj Cassidy y Ozuna, y luego con Luis Fonsi, entonaron, con playback, una mezcla de sus éxitos "Taki Taki" y "Despacito".Ant Clemons y Justin Timberlake cantaron desde Memphis, "Better Days Are Coming";; "Black Pumas" ofreció, desde su estudio, "Colors"; y John Legend, desde las afueras del Capitolio, "Feeling Good".Joe Biden, quien es el segundo Presidente católico en la Unión Americana, agradeció las muestras de apoyo de la comunidad y celebró queLuego de haber superado el Covid, Tyler Hubbard escribió la canción "Undivided", en la que sumó a Tim McGraw; cedieron el turno a Demi Lovato, quien ejecutó "Lovely Day", el clásico del recién fallecido Bill Whythers, y para el cierre, con la familia Biden presente, fuequien ofreció una versión en balada de su éxito mundial "Firework"