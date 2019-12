Vídeo: Así fue el enfrentamiento verbal entre soldados de Siria y EU

The footage shows a #Syrian soldier confront #US military calling them occupiers pic.twitter.com/Q1drAx3U6y — SMM Syria (@smmsyria) December 28, 2019

Un altercado verbal tuvo lugar entre los soldadosen uno de los puestos de control en Qamichli, en el norte del país árabe.quiso pasar por el punto de control custodiado por los efectivos, pero el encuentro se convirtió en un enfrentamiento verbal que dejó claro que los militares estadounidenses no son bienvenidos.En el vídeo se ve que, quien es un oficial según algunas fuentes, mientras su traductor les transmite el mensaje. El hombre dice que "en esta ocasión" les dejará pasar, pero tuvo algo que añadir.ya sea hoy o mañana!", declaró uno de los soldados sirios a los estadounidenses.Ante tal argumento, "no parece que los soldados estadounidenses tuvieran el lujo de poder decir no", comentó el usuario Bassem en su publicación.Las imágenes aparecieron pocos días después de que Damasco anunciara que está preparando medidas legales contra EEUU por "robar el petróleo sirio". Estas declaraciones fueron una respuesta a las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que EEUU se quedará con el petróleo sirio.