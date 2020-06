VIDEO: Así fue la entrevista de Adela Micha con la mamá de Paulette

Escuchar Nota

“Hoy en día no te puedo decir qué pasó, no lo entiendo, sólo te puedo decir que perdí a mi angelito y me duele mucho”, menciona Lissette Farah para Adela Micha.



“Yo estaba dormida y va la nana como eso de las 8:15, 8:30 a decirme que Paulette no estaba en su cuarto y yo me levanté se ha de haber salido con su papá a hacer ejercicio”.



El 22 de marzo de 2010 Paulette fue reportada como desaparecida en el departamento de sus padres en el Estado de México, fue hasta 10 días después que encontraron su cuerpo entre el colchón y la cama de la niña.La madre contó que un día antes por la noche acostó a Paulette, pero al otro día ya había desaparecido. Fue Lisette y la nana quienes le pusieron el pijama esa noche y fue lo último que supo de la pequeña.Posteriormente cuenta que se salieron el padre de la menor y la nana a los lugares comunes para buscarla mientras que Lisette se quedó en el departamento gritando su nombre, después salió a las áreas comunes y los encontró en la alberca, mencionó que no estaba ahí.Llamaron a las autoridades para proceder con la búsqueda, mientras que Lisette fue con el vigilante a ver las cámaras, las cuales no servían.“Lo primero que pensé fue que se había salido la niña, pero que estaba dentro del edificio porque quiero aclarar una cosa, mi hijo no tenía una discapacidad mental, sólo era del hablar y del lado izquierdo de su cuerpo, pero ella podía hacer muchas cosas sola”.