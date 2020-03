VIDEO: Así reaccionó abuelita al escuchar canción de Bad Bunny

Escuchar Nota

Reacción de una abuela cuando Bad Bunny dijo "si tu novio no te mama el culo" JAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/gutvGV8BP8 — Pris & Jerry's (@Prisquein) March 6, 2020

Hace unos días, el popular reggaetonerolanzó su nuevo álbum YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana), el cual ha tenido una gran popularidad, sobre todo por sus canciones referentes al “”.Tal fue el caso de un video de una abuelita tras reaccionar al escuchar una de las nuevas canciones de, que se volvió viral en lasUna joven subió este video a sus redes sociales donde su abuela escuchó en el automóvilde Bad Bunny, y es cuando el cantante entona la frase “si tu novio no te mama el culo…”, desatando reacciones de la mujer, las cuales causaron diversión en los usuarios.En el video podemos observar a laescuchando la canción de Bad Bunny, reaccionando sorprendida y tapándose la boca con la mano al no creer lo que está escuchando.La reacción de sorpresa de la abuelita al escuchar la canción divirtió a los usuarios de redes sociales, y compartieron este video hasta volvieron viral en las redes.