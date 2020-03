VIDEO: Así rescataron a escalador que cayó 300 metros en la Pared de El Gigante en Chihuahua

Escuchar Nota

Chihuahua.- Aaron Livingston, originario de Colorado, EU, fue rescatado a las 2:40 de la mañana de ayer domingo de la montaña El Gigante, en Basaseachi, donde estuvo suspendido por cuerdas más de 24 horas.



Mientras que de su acompañante, Nolan Smythe, del que trascendió falleció al caer de una altura de 300 metros, no existe aún contacto visual. La brigada de rescatistas encabezada por la Comisión Estatal de Protección Civil, de Gobierno del Estado, realizó maniobras durante más de seis horas para rescatar al montañista estadounidense.







El reporte de Protección Civil indica que para rescatar a Aaron Livingston, de 29 años de edad y originario de Colorado, se hicieron maniobras desde las 21:30 horas hasta casi las 3 de la mañana.



Livingston estaba suspendido, a gran altura, en su casa de campaña sobre la pared de roca que está frente a la barranca de La Candameña y había solicitado auxilio a través de un teléfono satelital.



El estadounidense hacía escalada con otro compañero de su país y tenían programado que la subida duraría unos nueve días y a mitad de lo programado se registró el accidente.



Una de las cuerdas se cortó, cayendo el compañero y Livingston quedó suspendido en el anclaje a una altura aproximada de 400 metros y sin lazo para continuar, informó la autoridad estatal. Al respecto detalló que participaron más de 20 rescatistas de Protección Civil, de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Centro de Comando de Incidentes y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja y voluntarios movilizados con aditamentos necesarios para ubicar a los escaladores y proceder al operativo de rescate. Livingston fue rescatado a las 2:40 de la madrugada y pasó el resto de la noche en la cima de la peña de El Gigante arropado por los brigadistas.



Por la mañana del domingo lo trasladaron a un campamento en tierra plana e iban con rumbo a la comunidad de Cajurichi, a donde se dirige un equipo de paramédicos para valorarlo.



El segundo acompañante aún no se localiza. El gobernador Javier Corral publicó en su cuenta de Facebook que del segundo excursionista no hay contacto y el pronóstico “sigue siendo delicado”.



La peña El Gigante tiene una altura 885 metros y es considerada una de las paredes naturales más altas de México y resulta un atractivo para el turismo de aventura, el senderismo y para su ascenso y descenso en rápel, está situada en el parque nacional Cascada de Basaseachi en lo que se conoce como la Barranca de la Candameña.



A través de redes sociales, Troy Livingston, tío del sobreviviente dio a conocer que Aaron pudo comunicarse con su madre a la que le informó sobre la situación y que el cuerpo de Nolan Smith ya habría sido localizado.





Fuente: El Diario de Chihuahua