VIDEO: Asteroide colisiona contra la Luna y causa un nuevo cráter

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Durante un eclipse de Luna ocurrido en enero del año pasado, pocos espectadores del fenómeno percibieron el impacto de un asteroide contra el satélite terrestre.



El suceso ocurrió el 20 de enero de 2019, durante la llamada “Luna de Sangre” o “Superluna”. Sin embargo, un meteorito impacto es suelo de la luna cerca de las 22:41:38 horas tiempo del centro de México.



El objeto, hecho de roca, se destruyó completamente al impactar la superficie del satélite, con lo cual generó un cráter. Con la colisión, fue posible percibir que parte de esa energía de la explosión brindó un destelló, el cual fue recogido por algunos telescopios, de acuerdo con José María Madiedo, profesor en la Universidad de Huelva, en España.



El especialista agregó que es posible que ese no se tratara de un asteroide, sino de una roca fragmentada de un cometa. La velocidad media del impacto pudo ser de aproximadamente unos 61 mil kilómetros por hora.







A diferencia de la Tierra, la Luna no tiene atmósfera, por lo cual no hay ningún fluido que frene el paso de un objeto de estas características. Además, el impacto a una gran velocidad genera un destello de luz, argumentó Madiedo.



Cabe recordar que en nuestro planeta, los gases de la atmósfera suelen frenar, a manera de escudo, el paso de rocas, con lo cual se vuelve incandescentes debido a la fricción, y generalmente se destruyen antes de llegar a la superficie.



Un video publicado en internet muestra a La Luna, teñida de un color rojizo, y en cierto instante, en la parte superior izquierda, aparece un breve destello de luz, causado por la colisión de la roca.



Los especialistas ya habían grabado este tipo de fenómenos, aunque esta es la primera vez que se cuenta con el registro de un choque de una roca durante un eclipse.





Fuente: Grupo Imagen