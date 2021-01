VIDEO: Autobús queda colgando de un puente en Nueva York tras sufrir aparatoso accidente

Escuchar Nota

FDNY units are on scene of a motor vehicle accident at University Ave and the Cross Bronx Expressway in the Bronx where a tandem bus has crashed through the barriers and is hanging off the overpass onto the roadway below. There are nine civilian injuries reported at this time. pic.twitter.com/00YQ897hhs — FDNY (@FDNY) January 15, 2021

This is going to be a tough removal process. Bus is still dangling over the overpass basically broken in half on Cross Bronx Expressway. https://t.co/sDtsAlWQzx — Asha McKenzie (@AMcKenzie_News) January 15, 2021

We’re on the scene at University Ave. and the Cross Bronx Expressway where an MTA bus crashed through the barriers and is hanging off the overpass. FDNY says 8 people were hurt, one with serious injuries. Live updates from ⁦@CBSNewYork⁩ this morning. pic.twitter.com/pNuCdaGv7r — Jenna DeAngelis (@jennamdeangelis) January 15, 2021

Al menoseste jueves por la noche en Nueva York en un aparatoso accidente de tránsito en el que un autobús articulado quedó colgando de un puente en la autopista Cross Bronx, comunicó el Departamento de Bomberos de la ciudad, publica RT Las fotos y videos del siniestro publicadas por testigos en las redes sociales muestran que lamientras que la parte delantera quedó colgada verticalmente entre el puente y la carretera que pasa por debajo., pero según la Autoridad Metropolitana del Transporte de Nueva York (MTA), el autobús secuando intentaba realizar un giro.