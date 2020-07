VIDEO: Banksy promueve el uso de cubrebocas con obra en el metro de Londres

Escuchar Nota

.-y para rendirle un homenaje a todo el personal médico que lucha para vencer al covid-19. Ahora,En su cuenta de Instagram,Para acompañar el clip, escribió el eslogan(Si no te pones la mascarilla, no subes).Uno de, mientras otra usa el cubrebocas como paracaídas y un tercero se cubre el rostro con ella.Durante la grabaciónAl final del video, las puertas del tren se abren y en la pared de la estación se lee(me encierran), un eslogan que se completa con(pero me pongo en pie de nuevo) cuando se cierran de nuevo, mientras suena la canciónde la banda británicacon la que hace este juego de palabras.Durante su acción, para la que además de spray negro utiliza un líquido verde que sale de una mochila rociadora que lleva a la espalda,El enigmático artista callejero ha realizado varios trabajos durante la pandemia, como el dibujo de un niño jugando con una enfermera como su superheroína en el hospital británico de Southampton y una instalación que llevó a cabo en el baño de su propia casa, que había sido asaltado por ratas y con numerosas referencias a la crisis sanitaria.Información por Milenio