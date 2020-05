VIDEO: Bárbara de Regil comparte receta fitness y la tunden en redes

Escuchar Nota

Que compren plátano sin carbohidratos dice su tía Bárbara de Regil pic.twitter.com/OQ49X6lwzB — perra hocicona (@bitch_im_Samuel) May 8, 2020

“Vamos a hacer galletas sin carbohidratos. Primero, necesitas dos plátanos...”



Que alguien le explique a Bárbara de Regil que los plátanos tienen carbohidratos. pic.twitter.com/707wQ550Vw — Mr. Brightside (@EddieMalafama) May 12, 2020

, protagonista de la serie de televisión Rosario Tijeras, comparte en sus redes sociales uan extraña receta fitness y usuarios se "la acaban" con comentarios y críticas que ella quizá no esperaba.. El video ya se ha hecho viral y lo extraño de la receta radica, en parte, en que lleva galletas sin gluten, pero usa ingredientes que sí lo tienen.Bárbara de Regil le cuenta a sus seguidores que les enseñará a preparar una rica receta que no lleva carbohidratos, pero lleva plátano, un alimento que es rico en hidratos de carbono.y hasta le hacen ver que malamente se atreve a compartir recetas, si no cuenta con ningún título como especialista en ello.Bárbara se caracteriza por llevar una vida saludable desde hace muchos años y siempre comparte con sus fans rutinas de ejercicio, recetas de cocina y siempre muestra su cuerpo escultural.Con información de El Debate.