VIDEO: Broma a profesor por parte de alumnos indigna en redes

Ciudad de México.- Con la situación mundial que se vive por la pandemia del Covid-19, muchas actividades cambiaron y se han tenido que adaptar como las clases que se están impartiendo en línea, sin embargo, para algunos profesores no ha sido tan fácil.



Así fue el caso de Humberto de la Cruz, un profesor de la Universidad Pascual Bravo, en Colombia, a quien sus alumnos le hicieron una broma, debido a que al momento en que el docente se encontraba explicando un tema, un estudiante le dijo que no se escuchaba bien, que presionará las teclas Ctrl+F4 para mejorar la calidad del audio, pero de la Cruz salió de la videollamada sin saber por qué.







Cuando el hombre quedó fuera de la conversación, los jóvenes comenzaron a reírse, por lo que el hijo del profesor compartió el hecho en redes sociales, mencionando que su padre se estaba esforzando mucho por dominar la computadora y dar una buena clase.



De acuerdo con ABC, el hijo de Humberto escribió que su padre es “profesor universitario hace muchos años, no ha sido nada fácil para él adaptarse a esta situación extraordinaria, nunca asiste a una clase sin prepararla con rigor y en esta contingencia por Covid-19 se ha exigido mucho más en su preparación, ha trasnochado los últimos días trabajando con dedicación y disciplina para conocer mejor las herramientas digitales; con mucha paciencia mi hermana y yo le hemos ayudado”.



El docente, al enterarse que todo se trató de una broma dijo que “la educación es el servicio más extraño, la gente la paga y no la quiere recibir”.



Con información de MVS.