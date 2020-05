VIDEO: Captan a coyote persiguiendo a un correcaminos en la vida real

Escuchar Nota

OMG coyote vs roadrunner is real and it’s happening right now y’all!!! #Tucson pic.twitter.com/a64qEbcCdv — Michael Thomas Bogan (@mtbogan) May 10, 2020

; bueno, esto sucedió en la vida real y fue captado por un habitante de Tucson, en Estados Unidos.Este curioso eventos sucedió en el Parque Santa Cruz River de Tucson, como podemos ver, el coyote va tras el correcaminos, después de unos segundos de persecución, el ave logra evadir al canino, tal y como sucede en las caricaturas.Derrotado, nuestro peludo amigo se muestra contrariado antes de retirarse del lugar.Aunque Warner nos ha vendido esa idea, en realidad los coyotes no siempre persiguen a los correcaminos, ni se alimentan de estos de manera cotidiana.De hecho,; en su lugar prefieren conejos, musarañas, frutas, vegetales e incluso se les ha visto hurgar en la basura, cuando viven en zonas cercanas a algún poblado no muy concurrido.En el mismo video podemos ver cómo el coyote no parece estar cazando al correcaminos, más bien da la impresión de que tiene curiosidad del animal; muestra de ello es que el canino no se oculta ni hace un sprint rápido para tratar de alcanzarlo.De ahí que esta persecución sea más sorpresiva, pues no es algo que se dé comúnmente en la naturaleza. Aunque, incluso en la vida real, el correcaminos le sigue ganando al coyote.