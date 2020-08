VIDEO: Captan a elementos de la CDMX en plena riña

Escuchar Nota

Personal de Asuntos Internos y policías del sector Pradera pelearon así en @TuAlcaldiaGAM:



Se les va un tiro y lesionan a uno de los oficiales del sector.



Indagan motivo del arresto. pic.twitter.com/aXitiAL63u — Antonio Nieto (@siete_letras) August 23, 2020

Este domingo, circuló un video en el que se observa un grupo de policías perteneciente al sector Pradera, en la delegación Gustavo A. Madero forcejeando con personal de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.De acuerdo con información de la Secretaría, los hechos ocurrieron en la avenida Río de Los Remedios y León de los Aldamas, colonia San Felipe de Jesús, cuando dos oficiales de la Dirección General de Asuntos Internos de la dependencia realizaron una visita de inspección tras un reporte ciudadano por la detención de vehículos.El personal de Asuntos Internos de la SSC, fue notificado de que en la colonia San Felipe de Jesús, en los límites de la alcaldía Gustavo A. Madero con el Estado de México, había una unidad del sector Pradera que detenía vehículos aparentemente sin motivo, por lo que solicitó a los operadores del Centro de Control y Comando C-2 Norte, apoyar con el monitoreo en la zona, mientras se presentaban al lugar.Al llegar al lugar, los policías del sector tenían detenido a los tripulantes de un automóvil, por lo que el personal de Pretores solicitó el último reporte del sector Pradera para corroborar su actuación ante los hechos.Sin embargo, los uniformados comenzaron a forcejear y a agredir a los supervisores, quienes solicitaron apoyo por su frecuencia de radio para realizar la detención de los efectivos por su probable falta a los protocolos de actuación policial.Al sitio, llegaron células de Inspección Policial, así como personal del sector Pradera, con quienes luego de una gresca, se logró restablecer el orden y asegurar a cuatro oficiales adscritos a dicho sector.Los oficiales detenidos también fueron señalados de arrebatar del arma de cargo de un inspector y de causar lesiones en el ojo y en el rostro a ambos supervisores, quienes fueron atendidos por personal médico con el diagnóstico de contusión frontal y laceración.Los cuatro policías del sector Pradera, involucrados en los hechos, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, por su probable participación en las lesiones y abuso de autoridad.La dependencia advirtió, en una tarjeta informativa, que no permitirá el abuso de autoridad ni acciones que vulneren las garantías de los ciudadanos en puntos de revisión no reportados y que no estén fundamentadas para inhibir y combatir los delitos en la capital.Información de Radio Fórmula